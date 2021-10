Tornelli | controllori e scontrini | ecco come cinque grandi aziende toscane sono pronte al Green pass

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Queste imprese dichiarano di affrontare la novità senza timori per l'operatività: i sistemi adottati per far rispettare le regole

Cotral, invece, che ha già organizzato verifiche ai, ha chiesto ai dipendenti di comunicare chi è senza green pass: a ieri 185 dipendenti su 3.000, il 6%, di questi 148 autisti.Il primo è che le piccole e medie imprese faticano a individuare i '' disposti a ... C'è poi chi pensa di installarementre altri lamentano l'aggravio di spese che sarà determinato ...Queste imprese dichiarano di affrontare la novità senza timori per l'operatività: i sistemi adottati per far rispettare le regole ...L’incognita maggiore, al momento, è Atac, con 11.200 dipendenti e i sindacati che non negano il 10-15%, «almeno», di non vaccinati: «Il tampone gratuito avrebbe aiutato» ...