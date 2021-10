Torna la Serie A, per la Juventus operazione rimonta (Di giovedì 14 ottobre 2021) La caccia al Napoli è aperta. Nel weekend, esaurita la finestra per le nazionali, riparte la Serie A per un nuovo tour de force che vedrà le squadre impegnate in Europa disputare 7 gare in 21 giorni e che fornirà un quadro più chiaro e dettagliato, a metà novembre, sulle forze in campo. Il Napoli, finora, è la squadra che ha convinto maggiormente. Lo dice la classifica, che vede gli azzurri a punteggio pieno dopo sei giornate, con un Victor Osimhen straripante e la possibilità di aggiungere a un attacco atomico anche Dries Mertens, pienamente ristabilito dopo gli acciacchi di inizio stagione. La banda di Spalletti dovrà difendersi in primis dagli assalti delle due milanesi, che inseguono a ruota e possono guardare con fiducia ai prossimi impegni. Il Milan ritroverà l’esperienza e la classe di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, l’Inter resta la squadra da battere dopo ... Leggi su footdata (Di giovedì 14 ottobre 2021) La caccia al Napoli è aperta. Nel weekend, esaurita la finestra per le nazionali, riparte laA per un nuovo tour de force che vedrà le squadre impegnate in Europa disputare 7 gare in 21 giorni e che fornirà un quadro più chiaro e dettagliato, a metà novembre, sulle forze in campo. Il Napoli, finora, è la squadra che ha convinto maggiormente. Lo dice la classifica, che vede gli azzurri a punteggio pieno dopo sei giornate, con un Victor Osimhen straripante e la possibilità di aggiungere a un attacco atomico anche Dries Mertens, pienamente ristabilito dopo gli acciacchi di inizio stagione. La banda di Spalletti dovrà difendersi in primis dagli assalti delle due milanesi, che inseguono a ruota e possono guardare con fiducia ai prossimi impegni. Il Milan ritroverà l’esperienza e la classe di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, l’Inter resta la squadra da battere dopo ...

