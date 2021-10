Torino, lieve trauma contusivo per Rodriguez. Differenziato per Pobega e Praet. Le ultime (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ecco il report del Torino a tre giorni dal match del Maradona contro il Napoli, pubblicato sul sito ufficiale del club granata: “Lavoro mattutino per il Torino, al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita di allenamento, a ranghi misti. In gruppo anche Kone, Linetty e Warming, mentre Rodriguez – post lieve trauma contusivo alla gamba sinistra, rimediato con la Nazionale svizzera – ha svolto una parte del programma odierno con i compagni, finendo con un training individuale. Seduta di scarico per Berisha, Lukic e Vojvoda, di rientro dopo i rispettivi impegni con le Nazionali; Differenziato per Pobega e Praet, lavoro personalizzato per Pjaca e Verdi. Domani in calendario una seduta di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ecco il report dela tre giorni dal match del Maradona contro il Napoli, pubblicato sul sito ufficiale del club granata: “Lavoro mattutino per il, al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita di allenamento, a ranghi misti. In gruppo anche Kone, Linetty e Warming, mentre– postalla gamba sinistra, rimediato con la Nazionale svizzera – ha svolto una parte del programma odierno con i compagni, finendo con un training individuale. Seduta di scarico per Berisha, Lukic e Vojvoda, di rientro dopo i rispettivi impegni con le Nazionali;per, lavoro personalizzato per Pjaca e Verdi. Domani in calendario una seduta di ...

