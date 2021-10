Topps e UEFA ancora insieme | prolungato il contratto per card e figurine

(Di giovedì 14 ottobre 2021)hannoilesclusivo perdelle competizioni internazionaliprolunga l’accordo con lae diventa partner esclusivo della Champions League e di tutte le competizioni europee per club nel mondo dei collezionabili.Company è lieta di annunciare l’estensione dell’accordo esclusivo con lacome partner ufficiale per tutto il mondo dellee delle carte collezionabili, in un’intesa che comprende le più importanti competizioni per club nel continente europeo. Oltre allaChampions League, la multinazionale da anni leader nel settore dei collezionabili sportivi si è assicurata infatti nuovamente i diritti della ...

