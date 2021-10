Tomb Raider 2: Alicia Vikander parla del sequel delle avventure di Lara Croft al cinema (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il sequel dell'ultimo lungometraggio di Tomb Raider ha avuto sviluppi burrascosi, tra data d'uscita prevista prima per settembre 2019, poi per marzo 2021 e anch'essa cancellata, e cambio di regista, passando da Ben Wheatley a Misha Green. Ci pensa la stessa protagonista Alicia Vikander, la neo Lara Croft, ad aggiornare i fan sullo stato dei lavori, grazie a un'intervista rilasciata per Total Film. "Quando lo studio ha detto per la prima volta di essere interessato a un sequel, mi sono davvero emozionata". Quando mi è stato menzionato Misha e ho visto il lavoro su Lovecraft Country, sono rimasto estremamente colpita. "È così divertente parlare con Misha e sedermi finalmente con un'altra donna della mia età: posso ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ildell'ultimo lungometraggio diha avuto sviluppi burrascosi, tra data d'uscita prevista prima per settembre 2019, poi per marzo 2021 e anch'essa cancellata, e cambio di regista, passando da Ben Wheatley a Misha Green. Ci pensa la stessa protagonista, la neo, ad aggiornare i fan sullo stato dei lavori, grazie a un'intervista rilasciata per Total Film. "Quando lo studio ha detto per la prima volta di essere interessato a un, mi sono davvero emozionata". Quando mi è stato menzionato Misha e ho visto il lavoro su Lovecraft Country, sono rimasto estremamente colpita. "È così divertentere con Misha e sedermi finalmente con un'altra donna della mia età: posso ...

