Tom Sykes ancora out: niente Argentina per lui (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tom Sykes salta anche l’Argentina. Dopo la craniata di Barcellona, il periodo di stop per l’iridato 2013 si sta facendo più lungo del previsto. L’inglese di casa BMW ha comunicato la sua assenza al round di El Villicum, il penultimo della stagione 2021. Eugene Laverty continuerà a sostituirlo fino al rientro del numero 66, che potrebbe avvenire nell’appuntamento finale di Mandalika, a novembre. niente Argentina per Tom Sykes: perché? Il pilota ha comunicato la notizia tramite una nota che, a onor del vero, appare piuttosto vaga: “Non potrò correre questo weekend, mi dispiace tantissimo“, ha iniziato. “Accettarlo è difficile, ho saltato più gare in questo finale di stagione che in 21 anni! Sono sorpreso dal recupero, ma viste le tempistiche legate agli spostamenti in Argentina ho ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tomsalta anche l’. Dopo la craniata di Barcellona, il periodo di stop per l’iridato 2013 si sta facendo più lungo del previsto. L’inglese di casa BMW ha comunicato la sua assenza al round di El Villicum, il penultimo della stagione 2021. Eugene Laverty continuerà a sostituirlo fino al rientro del numero 66, che potrebbe avvenire nell’appuntamento finale di Mandalika, a novembre.per Tom: perché? Il pilota ha comunicato la notizia tramite una nota che, a onor del vero, appare piuttosto vaga: “Non potrò correre questo weekend, mi dispiace tantissimo“, ha iniziato. “Accettarlo è difficile, ho saltato più gare in questo finale di stagione che in 21 anni! Sono sorpreso dal recupero, ma viste le tempistiche legate agli spostamenti inho ...

Advertising

corsedimoto : SUPERBIKE - Tom Sykes ancora fuori gioco per il penultimo appuntamento Superbike. Il recupero dall'infortunio proce… - gponedotcom : Finale amaro per Sykes con BMW: salta anche l’Argentina: Tom: “Purtroppo non correrò nemmeno questo weekend, tutto… - Raflifernanda20 : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Tom Sykes ancora senza sella Superbike per il 2022: BMW ha provato a mantenerlo in famiglia, ma il britannico… - __meg__brn : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Tom Sykes ancora senza sella Superbike per il 2022: BMW ha provato a mantenerlo in famiglia, ma il britannico… - corsedimoto : SUPERBIKE - Tom Sykes ancora senza sella Superbike per il 2022: BMW ha provato a mantenerlo in famiglia, ma il brit… -