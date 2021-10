TheFork Festival: 2000 ristoranti romantici e gourmet (a prezzi low cost) (Di giovedì 14 ottobre 2021) Indirizzi gourmet che scontano i loro piatti più speciali, ma anche osterie, trattorie, pizzerie che propongono menù a metà prezzo: è il bello di TheFork Festival, il festival della piattaforma per la prenotazione on line TheFork che va avanti dal 14 ottobre al 28 novembre proponendo promozioni in 11 Paesi del mondo, tra 6000 ristoranti, 2000 dei quali solo in Italia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 ottobre 2021) Indirizzi gourmet che scontano i loro piatti più speciali, ma anche osterie, trattorie, pizzerie che propongono menù a metà prezzo: è il bello di TheFork Festival, il festival della piattaforma per la prenotazione on line TheFork che va avanti dal 14 ottobre al 28 novembre proponendo promozioni in 11 Paesi del mondo, tra 6000 ristoranti, 2000 dei quali solo in Italia.

