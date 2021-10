The Wolfman | Jason Blum conferma il film con Ryan Gosling e anticipa l' arrivo di nuovi mostri Universal

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La sceneggiatura di The, focus sui lupi mannari con, è in fase di sviluppo, mache ci sono altriin. Il produttoreha rassicurato i fan sullo sviluppo del preannunciato The, rilettura del classico dell'orrore con, e hato l'divuole far rivivere i suoiclassici. In un primo tempo lo studio ha creatoad alto budget sotto l'etichetta Dark Universe, ma la quantità di ...

Advertising

3cinematographe : #TheWolfman: lo script è ancora in lavorazione - dootnoot : @SubbySpaced @_xandas_ @aplsed2003 @Nyx_AvatarVevo @prossalite @mmmmmmmmmaple @Facundofragoso2 @the__wolfman_… - SubbySpaced : @mmmmmmmmmaple @aplsed2003 @dootnoot @Facundofragoso2 @the__wolfman_ @Latte_Lesbian @bracoeth @SuperE4__… - fucimin : @NanniCobretti Ok. Sono umilmente d'accordo Ne butto un po'a caso. King Kong 1933 Lo Squalo Un Lupo mannaro americ… -

Ultime Notizie dalla rete : The Wolfman

Cinematographe.it - FilmIsNow

vedrà come protagonista Ryan Goslingè il nuovo film diretto da Leigh Whannell ( L'uomo invisibile , Upgrade ) che riporta sul grande schermo l'Uomo Lupo dopo il classico ...... All New Collectors' Edition C - 58 (1978), DC Comics Presents (1978) Annual #3,Power of ... ? Euro 20,00 Contiene: Batman (2016) #61/63, #66/69 NEW TEEN TITANS DIE PERÉZ VOL. 4: GUERRA! ...La sceneggiatura di The Wolfman, focus sui lupi mannari con Ryan Gosling, è in fase di sviluppo, ma Jason Blum anticipa che ci sono altri mostri Universal in arrivo. Il produttore Jason Blum ha rassic ...The Wolfman è il nuovo film Universal e Blumhouse Productions sul celebre mostro classico del cinema. Ecco alcune novità in merito.