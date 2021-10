The Tender Bar: il trailer del film di George Clooney con Ben Affleck (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il film The Tender Bar è il nuovo progetto diretto da George Clooney con star Ben Affleck e online è stato condiviso il primo trailer. The Tender Bar è il nuovo film diretto da George Clooney con star Ben Affleck di cui Amazon ha condiviso il trailer in attesa del debutto nelle sale americane previsto per il 17 dicembre, prima di essere distribuito su Prime Video previsto per il 7 gennaio. Nel video si vede il rapporto tra un barista e il suo giovanissimo nipote, per cui diventa una figura paterna, che aiuta e sostiene nei vari momenti della sua vita, dallo sport ai drammi in famiglia. I protagonisti di The Tender Bar saranno Ben Affleck, Tye Sheridan, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021) IlTheBar è il nuovo progetto diretto dacon star Bene online è stato condiviso il primo. TheBar è il nuovodiretto dacon star Bendi cui Amazon ha condiviso ilin attesa del debutto nelle sale americane previsto per il 17 dicembre, prima di essere distribuito su Prime Video previsto per il 7 gennaio. Nel video si vede il rapporto tra un barista e il suo giovanissimo nipote, per cui diventa una figura paterna, che aiuta e sostiene nei vari momenti della sua vita, dallo sport ai drammi in famiglia. I protagonisti di TheBar saranno Ben, Tye Sheridan, ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Tender Bar: il trailer del nuovo film Amazon di George Clooney - Celli_Seba : RT @comingsoonit: #PrimeVideo ha diffuso il trailer di #TheTenderBar, il film diretto da #GeorgeClooney con #BenAffleck e Tye Sheridan che… - comingsoonit : #PrimeVideo ha diffuso il trailer di #TheTenderBar, il film diretto da #GeorgeClooney con #BenAffleck e Tye Sherida… - stanzedicinema : The Tender Bar: il trailer del nuovo film di Clooney con Ben Affleck - 3cinematographe : George Clooney dirige Ben Affleck nella commovente commedia famigliare The Tender Bar, ambientata negli anni Settan… -