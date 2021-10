The Good Doctor: Freddie Highmore è autistico come il suo personaggio? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Freddie Highmore, l'attore britannico che interpreta il dottor Shaun Murphy in The Good Doctor, è effettivamente autistico come il suo personaggio? Freddie Highmore è autistico come il suo personaggio in The Good Doctor? La risposta è no, ma gli spettatori dello show meritano di essere perdonati per essersi chiesti se l'attore fosse effettivamente affetto dalla condizione nella vita reale: negli episodi della serie la talentosa star britannica offre un ritratto molto autentico dei manierismi e dei comportamenti delle persone che rientrano nello spettro autistico. Highmore in parte deve la sua credibilità al suo talento, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021), l'attore britannico che interpreta il dottor Shaun Murphy in The, è effettivamenteil suoil suoin The? La risposta è no, ma gli spettatori dello show meritano di essere perdonati per essersi chiesti se l'attore fosse effettivamente affetto dalla condizione nella vita reale: negli episodi della serie la talentosa star britannica offre un ritratto molto autentico dei manierismi e dei comportamenti delle persone che rientrano nello spettroin parte deve la sua credibilità al suo talento, ...

