The Good Doctor 4 ritorna in tv stasera: trama ed anticipazioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto pronto per The Good Doctor 4. La serie tv da milioni spettatori andrà nuovamente in onda sulla Rai: programmazione e anticipazioni. Una locandina della serie televisiva con il cast (via Screenshot)Questa sera su Rai 2 tornerà The Good Doctor 4 pronto a fare incetta di telespettatori con le sue nuove puntate. Infatti gli 11 nuovi episodi andranno in onda nelle prossime settimane, sempre nel primetime, alle ore 21:25. L’appuntamento anche sabato 15 alla stessa ora. L’ultima puntata della passata stagione andò in onda lo scorso venerdì 26 marzo. Il medical drama vedrà ancora il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) come grande protagonista. Infatti il dottore è affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ancora una volta dietro i nuovi episodi ci sarà ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto pronto per The4. La serie tv da milioni spettatori andrà nuovamente in onda sulla Rai: programmazione e. Una locandina della serie televisiva con il cast (via Screenshot)Questa sera su Rai 2 tornerà The4 pronto a fare incetta di telespettatori con le sue nuove puntate. Infatti gli 11 nuovi episodi andranno in onda nelle prossime settimane, sempre nel primetime, alle ore 21:25. L’appuntamento anche sabato 15 alla stessa ora. L’ultima puntata della passata stagione andò in onda lo scorso venerdì 26 marzo. Il medical drama vedrà ancora il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) come grande protagonista. Infatti il dottore è affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ancora una volta dietro i nuovi episodi ci sarà ...

