The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) dell’undicesima puntata (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda l’undicesima puntata della quarta (4) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sull’undicesima puntata. trama Nell’episodio di oggi, intitolato “Un briciolo di follia“, Lea Dilallo si renderà protagonista di un comportamento a dir poco insolito. Dopo averla supportata per l’intera giornata, lo specializzando chiederà dunque alla fidanzata le reali motivazioni che stanno alla base del suo atteggiamento sopra le righe. E’ a quel punto che Lea comunicherà a Shaun Murphy di essere in dolce ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda l’undicesimadella quarta (4) stagione di The, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme lesull’undicesimaNell’episodio di oggi, intitolato “Un briciolo di follia“, Lea Dilallo si renderà protagonista di un comportamento a dir poco insolito. Dopo averla supportata per l’intera giornata, lo specializzando chiederà dunque alla fidanzata le reali motivazioni che stanno alla base del suo atteggiamento sopra le righe. E’ a quel punto che Lea comunicherà a Shaun Murphy di essere in dolce ...

zazoomblog : The Good Doctor 4 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi 14 ottobre - #Doctor #streaming #diretta… - fra_dechiara : @janealmare A mio modesto parere è proprio quella rete che è gestita malissimo. Ad esempio mandano in onda anche ta… - spieIthetea : il problema di aver iniziato the good doctor è che ora non riesco a fermarmi vorrei vedere un episodio dopo l’altro… - advorelou : “The fridge light washes this room white. Moon dances over your good side and this was all we used to need” Qui si… - PkSpecial : Sto piangendo a morte per la 1x12 di the good doctor signore aiutami -