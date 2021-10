The Beatles: Get Back, il trailer della serie con Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, George Harrison (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una meraviglia! Guardate qui sopra le primissime immagini di The Beatles: Get Back. È il primo trailer della docuserie su Disney + che vedremo il 25, 26 e 27 novembre in streaming. Una meraviglia davvero! La regia è speciale: Peter Jackson, il regista della saga di Il signore degli anelli. Vincitore di 3 Oscar. La prima news era uscita il 18 giugno. Quando Paul McCartney aveva festeggiato i 79 anni. Un’intervista bellissima, al regista, uscita su Vanity Fair Usa. In cui Peter Jackson dice: “È il film che non avrei voluto fare. Perché è sulla rottura”. Intanto, con Get Back, li fa rinascere. The Beatles: Get Back, la docuserie imperdibile firmata da Peter Jackson. Su Disney+ in ... Leggi su amica (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una meraviglia! Guardate qui sopra le primissime immagini di The: Get. È il primodocusu Disney + che vedremo il 25, 26 e 27 novembre in streaming. Una meraviglia davvero! La regia è speciale: Peter Jackson, il registasaga di Il signore degli anelli. Vincitore di 3 Oscar. La prima news era uscita il 18 giugno. Quandoaveva festeggiato i 79 anni. Un’intervista bellissima, al regista, uscita su Vanity Fair Usa. In cui Peter Jackson dice: “È il film che non avrei voluto fare. Perché è sulla rottura”. Intanto, con Get, li fa rinascere. The: Get, la docuimperdibile firmata da Peter Jackson. Su Disney+ in ...

Advertising

sognidicinema : Chi almeno una volta nella vita non ha sentito risuonare la note di una delle canzone di questi 4 ragazzotti di… - fizzolo : RT @DisneyPlusIT: Vi presentiamo The Beatles: Get Back, una Docu-serie Originale in tre parti dal regista #PeterJackson, in streaming dal 2… - SkyTG24 : The Beatles, ecco il primo trailer del documentario ‘Get Back’ - VirginRadioIT : Paul McCartney sugli @RollingStones: 'Sono solo una cover band blues' ?? 'Penso che i The Beatles avessero una visio… - Screenweek : Nuovo poster e trailer della docuserie #TheBeatlesGetBack diretta da #PeterJackson Arriverà su @DisneyPlusIT il 25,… -