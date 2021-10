Terza dose di vaccino agli over 60: da sabato il via alle prenotazioni, lunedì partiranno le inoculazioni (Pfizer per tutti) (Di giovedì 14 ottobre 2021) ANCONA - Tutto pronto. Vaccinazione anti - Covid per chi ha superato i 60 anni, per la Terza dose c'è una data. L'attesa operazione prenderà il via domani - sabato 16 ottobre - con tanti strumenti a ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 14 ottobre 2021) ANCONA - Tutto pronto. Vaccinazione anti - Covid per chi ha superato i 60 anni, per lac'è una data. L'attesa operazione prenderà il via domani -16 ottobre - con tanti strumenti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose Terza dose di vaccino agli over 60: da sabato il via alle prenotazioni, lunedì partiranno le inoculazioni (Pfizer per tutti) ANCONA - Tutto pronto. Vaccinazione anti - Covid per chi ha superato i 60 anni, per la terza dose c'è una data. L'attesa operazione prenderà il via domani - sabato 16 ottobre - con tanti strumenti a disposizione per effettuare la prenotazione sottolineando che poi lo start alle ...

Al via la prenotazione della terza dose del vaccino Da giovedì 14 ottobre è prenotabile la prestazione di vaccinazione Covid - 19 booster Pfizer (la 'terza dose') anche per tutto il personale del Servizio sanitario regionale, oltre che per il personale delle strutture residenziali per anziani e per gli ultraottantenni. Per tale richiamo, ...

