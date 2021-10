Terremoto, il Centro Italia torna a tremare nella notte: scossa avvertita dalla popolazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una scossa di Terremoto ha colpito, ancora una volta, il Centro Italia. Il sisma ha fatto tremare la popolazione umbra nella notte. Terremoto in UmbriaPochissimi giorni fa abbiamo dato la notizia che le regioni del Sud erano state colpite da una scossa di Terremoto. Infatti, le popolazioni della Basilicata e della Puglia si erano allarmate per il sisma che ha avuto epiCentro in una piccola località in provincia di Potenza. Questa volta, a tremare, è stato il Centro Italia. I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia hanno rilevato una scossa di Terremoto con ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Unadiha colpito, ancora una volta, il. Il sisma ha fattolaumbrain UmbriaPochissimi giorni fa abbiamo dato la notizia che le regioni del Sud erano state colpite da unadi. Infatti, le popolazioni della Basilicata e della Puglia si erano allarmate per il sisma che ha avuto epiin una piccola località in provincia di Potenza. Questa volta, a, è stato il. I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia hanno rilevato unadicon ...

