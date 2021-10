Terna, Donnarumma: le grandi aziende per transizione ecologica. Il video (Di giovedì 14 ottobre 2021) Terna, Donnarumma: le grandi aziende per transizione ecologica Roma, 14 ott. (askanews) – Il tema della transizione ecologica è entrato nel dibattito pubblico relativamente da poco ma l’urgenza delle questioni che porta con sé lo ha reso cruciale. La pandemia da un lato e le risorse stanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dall’altro, hanno messo in luce come la direzione debba essere quella necessariamente di uno sviluppo sostenibile che salvaguardi il pianeta. Ma l’obiettivo non è affatto semplice e quello che serve è un approccio coordinato in cui tutti gli attori si parlino. È stato proprio questo uno degli aspetti emersi nel dibattito organizzato da Terna ‘La sfida della transizione ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 ottobre 2021): leperRoma, 14 ott. (askanews) – Il tema dellaè entrato nel dibattito pubblico relativamente da poco ma l’urgenza delle questioni che porta con sé lo ha reso cruciale. La pandemia da un lato e le risorse stanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dall’altro, hanno messo in luce come la direzione debba essere quella necessariamente di uno sviluppo sostenibile che salvaguardi il pianeta. Ma l’obiettivo non è affatto semplice e quello che serve è un approccio coordinato in cui tutti gli attori si parlino. È stato proprio questo uno degli aspetti emersi nel dibattito organizzato da‘La sfida della...

