Tennis | Sinner eliminato a Indian Wells | fuori agli ottavi contro Fritz

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 20enne di Sesto Pusteria cede per 6 - 4 6 - 3 in un'ora e 41 minuti di gioco(STATI UNITI) - Si fermala corsa di Janniknel "BNP Paribas Open", settimo Atp Masters ...

Dopo Berrettini, anche Sinner saluta Indian Wells per mano di Fritz. Sinner eliminato agli ottavi da Fritz 6-4 6-3. Jannik Sinner cede all'americano Taylor Fritz negli ottavi di finale: un apporto deficitario al servizio e la grande forma dell'avversario. A Indian Wells fuori l'ultimo italiano: anche Sinner eliminato.

...e Hurkacz, la sfida per arrivare alle Atp Finals: sognando le Finals, ma perl'ostacolo si chiama Berrettini, l'Italia cerca il colpo doppio alle Atp Finals: Berrettini ...sbatte contro un Fritz in forma smagliante, che ribatte colpo su colpo e trova dall'altro lato un avversario non nella sua giornata migliore e con un servizio non sempre all'altezza (zero ace ...Los Angeles, 14 ott. -(Adnkronos) - Lo statunitense Taylor Fritz si conferma la 'bestia nera' degli italiani al torneo Atp Masters 1000 di Indian ...INDIAN WELLS (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Si ferma agli ottavi la corsa di Jannik Sinner nel "BNP Paribas Open", settimo Atp Masters 1000 stagionale, dotato ...