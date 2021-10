Tennis, Rafael Nadal: “Non so quando tornerò ma ho ben chiari i miei obiettivi” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Rafael Nadal fa il punto della situazione. Il maiorchino ha parlato del suo percorso di recupero dall’infortnio al piede sinistro nell’arco di una conferenza stampa. Queste le parole del venti volte campione Slam: “Non so quando tornerò a giocare ma voglio recuperare dall’infortunio al massimo della condizione. Lavoro molto ogni giorno e seguo un piano preciso con una tabella di marcia con obiettivi molto chiari. Non dirò quali sono questi obiettivi, perché ci sono sempre cose che non posso controllare al cento per cento, ma nella mia testa ho chiaro quali sono e confido che le cose seguiranno un corso positivo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021)fa il punto della situazione. Il maiorchino ha parlato del suo percorso di recupero dall’infortnio al piede sinistro nell’arco di una conferenza stampa. Queste le parole del venti volte campione Slam: “Non soa giocare ma voglio recuperare dall’infortunio al massimo della condizione. Lavoro molto ogni giorno e seguo un piano preciso con una tabella di marcia conmolto. Non dirò quali sono questi, perché ci sono sempre cose che non posso controllare al cento per cento, ma nella mia testa ho chiaro quali sono e confido che le cose seguiranno un corso positivo”. SportFace.

