Tennis, Nitto Atp Finals 2021: inizia il viaggio itinerante del trofeo dell'evento (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dal 14 al 21 di novembre il Pala Alpitour di Torino ospiterà le Nitto Atp Finals di Tennis, un evento che in Italia non si disputava dal 1970. Quest'oggi è iniziato il viaggio itinerante del prestigioso trofeo della manifestazione. Quest'ultimo, prelevato da Palazzo Civico, ha raggiunto AreaX di Intesa Sanpaolo. Il 20 ottobre, poi, il trasferimento a Milano presso il ristorante AB. Il 22 ottobre ci sarà il ritorno in Piemonte, al Consorzio per la tutela dell'Asti Docg. La coppa rientrerà da Intesa Sanpaolo nelle ore successive e qui rimarrà fino al 26 ottobre, fino all'esposizione alla Rinascente del capoluogo piemontese. Il 2 novembre il trofeo sarà in visione al Museo Lavazza e poi trasferito al Rolex Store Rocca di via Roma. Il 9 novembre, poi, sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Nitto L'altro girone di Davis: occhio a Croazia e Australia Non c'è solo l'Italia, nella Davis che farà tappa a Torino dopo le Nitto ATP Finals. Insieme al girone degli azzurri (E), che comprende anche Stati Uniti e Colombia, c'è infatti anche un altro raggruppamento (il D) in programma all'ombra della Mole, che peraltro ...

Turismo, il Piemonte in vetrina alla fiera di Rimini 14 ottobre, alle 11.00, l'ATL Turismo Torino e Provincia presenta le NITTO ATP FINALS: tra un mese a Torino! Il gotha del tennis mondiale è in arrivo al Pala Alpitour di Torino dal 14 al 21 novembre ...

Tennis: Nitto Atp Finals, trofeo in tour tra Torino e Milano - Piemonte Agenzia ANSA Tennis: Nitto Atp Finals, trofeo in tour tra Torino e Milano Inizia oggi il viaggio itinerante del trofeo delle Nitto ATP per Torino, che a novembre ospita le Finals. (ANSA) ...

Nitto ATP Finals, il trofeo inizia il suo viaggio: dove vederlo a Torino, Asti e Milano Inizia oggi il viaggio itinerante del trofeo delle Nitto Atp Finals. Il premio che verrà sollevato dal maestro che vincerà il torneo che si svolgerà Torino dal 14 al 21 novembre. Sarà la prima volta d ...

