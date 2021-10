Tennis, Jannik Sinner: si fa dura per le Atp Finals. Hurkacz guadagna punti, i tornei mancanti (Di giovedì 14 ottobre 2021) La notte italiana fra il 13 ed il 14 ottobre non ha portato molto bene a Jannik Sinner. L’avventura del ventenne altoatesino al Masters1000 di Indian Wells si è interrotta agli ottavi di finale al cospetto dell’americano Taylor Fritz per 6-4 6-3; si sognava un derby tutto tricolore tra i due migliori Tennisti del Bel Paese con uno dei due sicuro ai quarti di finale, ma il numero 39 al mondo ha deciso di sparigliare le carte battendo sia Matteo Berrettini che Jannik. L’azzurrino non ha per nulla giocato il suo miglior Tennis, come ammesso da lui stesso nel post partita. Una giornata storta, simile a quella vissuta dal connazionale ventiquattro ore prima, ma che può costare davvero tanto. Il treno che porta alle ATP Finals di Torino è difatti avanzato, lasciando l’altoatesino a guardarlo ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) La notte italiana fra il 13 ed il 14 ottobre non ha portato molto bene a. L’avventura del ventenne altoatesino al Masters1000 di Indian Wells si è interrotta agli ottavi di finale al cospetto dell’americano Taylor Fritz per 6-4 6-3; si sognava un derby tutto tricolore tra i due miglioriti del Bel Paese con uno dei due sicuro ai quarti di finale, ma il numero 39 al mondo ha deciso di sparigliare le carte battendo sia Matteo Berrettini che. L’azzurrino non ha per nulla giocato il suo miglior, come ammesso da lui stesso nel post partita. Una giornata storta, simile a quella vissuta dal connazionale ventiquattro ore prima, ma che può costare davvero tanto. Il treno che porta alle ATPdi Torino è difatti avanzato, lasciando l’altoatesino a guardarlo ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : Dopo l’eliminazione agli ottavi di Indian Wells, Jannik Sinner riuscirà a rientrare negli 8 per le Finals di Torino… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Dopo l’eliminazione agli ottavi di Indian Wells, Jannik Sinner riuscirà a rientrare negli 8 per le Finals di Torino? ??????… - boca_magic : RT @Eurosport_IT: Dopo l’eliminazione agli ottavi di Indian Wells, Jannik Sinner riuscirà a rientrare negli 8 per le Finals di Torino? ??????… - albertomarti : RT @Eurosport_IT: Dopo l’eliminazione agli ottavi di Indian Wells, Jannik Sinner riuscirà a rientrare negli 8 per le Finals di Torino? ??????… - Eurosport_IT : Dopo l’eliminazione agli ottavi di Indian Wells, Jannik Sinner riuscirà a rientrare negli 8 per le Finals di Torino… -