Tennis, Jannik Sinner e la sconfitta con Hurkacz a Miami che sta costando carissima (Di giovedì 14 ottobre 2021) La sconfitta patita in finale nel torneo ATP Masters 1000 di Miami potrebbe costare cara a Jannik Sinner in ottica ATP Finals: i 400 punti conquistati dal polacco Hubert Hurkacz in quell’occasione, infatti, al momento spostano gli equilibri proprio in favore di quest’ultimo nella corsa alla qualificazione. Ad oggi i Tennisti aritmeticamente qualificati alle ATP Finals sono quattro: il serbo Novak Djokovi?, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas ed il tedesco Alexander Zverev, mentre manca soltanto il beneficio della matematica per il russo Andrey Rublev e per l’azzurro Matteo Berrettini. Considerato che lo spagnolo Rafael Nadal ha chiuso anzitempo il suo 2021, restano due posti a disposizione, che verosimilmente verranno contesi da quattro Tennisti: il ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lapatita in finale nel torneo ATP Masters 1000 dipotrebbe costare cara ain ottica ATP Finals: i 400 punti conquistati dal polacco Hubertin quell’occasione, infatti, al momento spostano gli equilibri proprio in favore di quest’ultimo nella corsa alla qualificazione. Ad oggi iti aritmeticamente qualificati alle ATP Finals sono quattro: il serbo Novak Djokovi?, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas ed il tedesco Alexander Zverev, mentre manca soltanto il beneficio della matematica per il russo Andrey Rublev e per l’azzurro Matteo Berrettini. Considerato che lo spagnolo Rafael Nadal ha chiuso anzitempo il suo 2021, restano due posti a disposizione, che verosimilmente verranno contesi da quattroti: il ...

