Teatro Osoppo | Denny Mendez in il carro di Dioniso

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Prosegue la stagione deldella Corte ospitando il nuovo spettacolo con! Domenica 24 ottobre alle ore 18 presso ildella Corte diin ILDIdal dramma satiresco di Ettore Romagnoli Questo dramma satiresco è riconducibile nella sfera del culto del dio, dio dell’estasi, del vino, dell’ebbrezza e della liberazione dei sensi. Il lavoro di adattamento dell’opera, nel rispetto del testo originario, lo ha reso più scorrevole, veloce, con battute comiche a chiusura che ne spostano l’asse da dramma in rime a commedia brillante – comica. Ildiè stato rappresentato per la prima volta a Siracusa nel 1914, ...

