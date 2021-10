Tapiro ad Ambra | lo sfogo di Laura Chiatti | “Esiste differenza tra satira e cattivo gusto”

Advertising

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - FBiasin : “La consegna del #tapiro”. Il tapiro. Ancora il tapiro. Nel 2021. E le risate finte. E ora vediamo se Tizio lo ac… - lucatelese : L’idea che si consegni il tapiro ad Ambra perché è stata tradita è veramente oscena. - eli61631985 : RT @Alberto____B: La cosa più incredibile che ho scoperto, leggendo della fine della relazione fra #Allegri ed #Angiolini, è stata che #St… - peppesz : RT @stanzaselvaggia: Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. -

Di Andre Giove - 14/10/2021 L'attrice Laura Chiatti è rimasta particolarmente infastidita dalla consegna deladAngiolini, in seguito alla fine della relazione con il tecnico della Juve Massimiliano Allegri. Da pochi giorni sta rimbalzando un po' ovunque la notizia della 'rottura' fra...... nella prima puntata de ' Le Mattine ' andata in onda dopo le polemiche nate per ilricevuto da 'Striscia la notizia ' per la separazione dal Mister Massimiliano Allegri ,legge una ..."I Beati Paoli", l’opera di Luigi Natoli che approda, per la prima volta, in versione integrale, sul palcoscenico, per la regia di Giuseppe Bongiorno della Compagnia Teatrale Araldo del Vespro, andrà ...L'attrice Laura Chiatti è rimasta particolarmente infastidita dalla consegna del tapiro ad Ambra Angiolini, dopo la rottura con Allegri.