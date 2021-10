Tapiro ad Ambra Angiolini | la figlia Jolanda non ci sta | E' davvero necessario infierire?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La storia delconsegnato da Valerio Staffelli adsta facendo molto discutere., ladiciassettenne dell'attrice e di Francesco Renga, è intervenuta per sottolineare il gesto inopportuno e brutale compiuto da Striscia La Notizia.meriterebbe l'anti-premio ideato da Antonio Ricci, per aver visto svanire dopo quattro anni il suo amore con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, e di essere stata tradita. Secondo le indiscrezioni di "Chi", infatti, la loro relazione sarebbe finita per un tradimento di lui. Lui la tradisce e lei riceve il. Manon ci sta e scrive un post in difesa della madre che ha fatto riflettere molti. L'attuale allenatore della Juventus sarebbe scomparso dalla vita ...