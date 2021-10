Tamponi Rapidi Covid, ecco le farmacie dove fare i test antigenici validi per il Green Pass ELENCO (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tamponi Rapidi Covid, ecco tutte le farmacie che hanno aderito al Protocollo per i test antigenici validi per il Green Pass. È stato firmato il protocollo d'intesa che garantirà la somministrazione ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 14 ottobre 2021)tutte leche hanno aderito al Protocollo per iper il. È stato firmato il protocollo d'intesa che garantirà la somministrazione ...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - matteosalvinimi : Ho chiesto al Presidente Draghi che la durata dei tamponi salga da 48 a 72 ore, come previsto dagli altri Paesi eur… - borghi_claudio : L'unità è un buon inizio. Quanto all'essere soli non credo che lo saremo ancora per molto. Lega unita (ma sola) s… - 24emilia : Tamponi rapidi: prenotazioni sino a dicembre | 24Emilia - medoproject : @mattino5 I tamponi rapidi non servono ad una mazza, vaccinatevi e non rompete i cosiddetti -