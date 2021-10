Tamponi low cost, Draghi apre ai sindacati. FdI: «Il governo non scarichi i costi sulle imprese» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alla vigilia dell’entrata in vigore del Green pass obbligatorio il governo non riesce a mettere la parola fine sul dossier Tamponi. Tra critiche violente dei sindacati, proteste di piazza, imprenditori sul piede di guerra. In queste ore non è escluso un ‘cedimento’ del governo su un ulteriore calo dei prezzi dei Tamponi. Un tema al centro del contenzioso di questi giorni. Novità sui costi? Così lasciano intendere i leader sindacali al termine dell’incontro con Draghi Tamponi, incontro Draghi-sindacati “Draghi ci ha assicurato che il governo deciderà nelle prossime ore”. Parola di sì Luigi Sbarra, segretario della Cisl, uscendo da Palazzo Chigi. “Ne discuteranno domani in Cdm, ci ha ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alla vigilia dell’entrata in vigore del Green pass obbligatorio ilnon riesce a mettere la parola fine sul dossier. Tra critiche violente dei, proteste di piazza, imprenditori sul piede di guerra. In queste ore non è escluso un ‘cedimento’ delsu un ulteriore calo dei prezzi dei. Un tema al centro del contenzioso di questi giorni. Novità suii? Così lasciano intendere i leader sindacali al termine dell’incontro con, incontroci ha assicurato che ildeciderà nelle prossime ore”. Parola di sì Luigi Sbarra, segretario della Cisl, uscendo da Palazzo Chigi. “Ne discuteranno domani in Cdm, ci ha ...

Advertising

rupigno : RT @SecolodItalia1: Tamponi low cost, Draghi apre ai sindacati. FdI: «Il governo non scarichi i costi sulle imprese» - SecolodItalia1 : Tamponi low cost, Draghi apre ai sindacati. FdI: «Il governo non scarichi i costi sulle imprese»… - infoitinterno : Agende piene in farmacia, la caccia ai tamponi low cost per i ribelli del vaccino - rep_milano : Agende piene in farmacia, la caccia ai tamponi low cost per i ribelli del vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi low da venerdi'15scatta l'obbligo di green pass.i tamponi sono insufficienti:in farmacia rischio caos Da il Messaggero Green pass in farmacia Pacchetti low cost, offerte prendi 3 e paghi 2, carnet di prenotazioni da 50 tamponi e agende ormai piene di appuntamenti per i prossimi due mesi. In tutta la Penisola stanno aumentando a dismisura le offerte ...

Tamponi scontati, centinaia si mettono in coda già all'alba per l'abbonamento Tamponi low - cost a San Martino Buon Albergo , dove centinaia di persone sabato scorso si sono messe in fila già all'alba pur di assicurarsi uno degli abbonamenti che garantivano 10m 10 test Covid ...

Agende piene in farmacia, la caccia ai tamponi low cost per i ribelli del vaccino La Repubblica Agende piene in farmacia, la caccia ai tamponi low cost per i ribelli del vaccino Nei centri privati posti liberi ma i prezzi triplicano Agende piene in farmacia, la caccia ai tamponi low cost per i ribelli del vaccino di Zita Dazzi. (fotogramma). Nell’ultima settimana Federfarma c ...

Tamponi gratis per chi non è vaccinato, è giusto? Partecipa al SONDAGGIO Per rispondere al sondaggio occorre cliccare sul box in alto. Come era facilmente immaginabile, arrivati a ridosso del 15 ottobre è scoppiato una sorta di caos sul green pass. Contando che un lavorato ...

Da il Messaggero Green pass in farmacia Pacchetticost, offerte prendi 3 e paghi 2, carnet di prenotazioni da 50e agende ormai piene di appuntamenti per i prossimi due mesi. In tutta la Penisola stanno aumentando a dismisura le offerte ...- cost a San Martino Buon Albergo , dove centinaia di persone sabato scorso si sono messe in fila già all'alba pur di assicurarsi uno degli abbonamenti che garantivano 10m 10 test Covid ...Nei centri privati posti liberi ma i prezzi triplicano Agende piene in farmacia, la caccia ai tamponi low cost per i ribelli del vaccino di Zita Dazzi. (fotogramma). Nell’ultima settimana Federfarma c ...Per rispondere al sondaggio occorre cliccare sul box in alto. Come era facilmente immaginabile, arrivati a ridosso del 15 ottobre è scoppiato una sorta di caos sul green pass. Contando che un lavorato ...