Tamponi | il governo sta valutando un taglio del prezzo I sindacati | “Le aziende si assumano l’onere delle spese”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Come ormai ripetuto fino alla noia, domani scatta il ‘D-day’ sull’entrata in vigore dell’obbligatorietà del green pass per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato. Fra le numerose ‘questioni’ che amano questa discussa ed invisa vigilia, anche il tema deiche, una spesa che, fino a prova contraria, non spetterebbe ai lavoratori e dipendenti pagare ma che, per tutta una serie di ‘ulteriori papocchi’, finisce invece per ritorcersi proprio a loro svantaggio. In un marasma di proteste, ricorsi e mugugni, da parte sua il– al momento irremovibile – sta cercando di ‘addolcire’ la pillola tentando di calmierare almeno ildei test e, proprio per questo, entro domani il Cdm – se non la cabina di regia convocata per questo pomeriggio alle 18 – potrebbe annunciare un sostanziosoal ...

... COSA PUÒ SUCCEDERE Il nodo resta il costo deiper poter avere il Green Pass qualora non si è vaccinati: ilesclude di rendere la misura gratuita per tutti , anche se Draghi in ...A riportarlo è l'Adnkronos che ricorda come ilstia ragionando sulla possibilità di intervenire nuovamente sul prezzo dei. Manifestazione al Circo Massimo, alta tensione per i no pass ...Non ci sarà un azzeramento dei costi per le aziende che vogliano pagare i tamponi ai dipendenti, ma il governo valuta in queste ore di introdurre ulteriori deduzioni per le imprese. E' quanto ...Domani scatta l’obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro. La Regione Liguria ha annunciato che i tamponi per lavoratori che si sono vaccinati e che aspettano il green pass. Toti: “”Anche chi ...