Tamponi gratuiti, Fedeli (Pd) a iNews24: “Landini sbaglia, sarebbe scorretto nei confronti dei lavoratori vaccinati” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si fa sempre più crescente la tensione in previsione della giornata di domani in cui il Green pass diventerà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che nel privato. Secondo lei cosa dobbiamo aspettarci? “Innanzitutto voglio ribadire che è giusto che il Green pass diventi obbligatorio, perché si tratta di compiere L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si fa sempre più crescente la tensione in previsione della giornata di domani in cui il Green pass diventerà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che nel privato. Secondo lei cosa dobbiamo aspettarci? “Innanzitutto voglio ribadire che è giusto che il Green pass diventi obbligatorio, perché si tratta di compiere L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

davidefaraone : Il costo dei tamponi gratuiti ai no vax sarebbe di 1 mld di euro fino al dicembre 2021. Datemi una ragione valida p… - dellorco85 : Semplifico: voi volete pagare i tamponi gratuiti ai no vax? Io No. - matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - Dakota970 : Adesso quasi tutti i partiti propongono tamponi calmierati per i non vaccinati. I VACCINI SONO GRATUITI!… - fracchio_2 : @cris_cersei @strange_days_82 Chiedere tamponi per tutti gratuiti e rapidi equivale a chiedere l'eliminazione del g… -