Taiwan: ministro Difesa, non saremo noi a iniziare guerra (Di giovedì 14 ottobre 2021) Taipei non inizierà una guerra con Pechino, ma si difenderà "fino in fondo". Il ministro della Difesa, Chiu Kuo - cheng, tra le tensioni nello Stretto di Taiwan che hanno sollevato timori a livello ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Taipei non inizierà unacon Pechino, ma si difenderà "fino in fondo". Ildella, Chiu Kuo - cheng, tra le tensioni nello Stretto diche hanno sollevato timori a livello ...

Putin: La Cina non ha bisogno dell'uso della forza con Taiwan La posizione di Taiwan Taiwan non vuole una guerra con la Cina, ma è pronta ad affrontare ogni situazione. Il ministro della Difesa di Taipei, Chiu Kuo - cheng, ha parlato al Parlamento dell'...

