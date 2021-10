Taiwan | ministro della Difesa | non saremo noi a iniziare guerra con Cina

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Taipei non inizierà unacon Pechino, ma si difenderà 'fino in fondo'. Il, Chiu Kuo - cheng, lo ha detto in un'audizione parlamentare, usando il nome ufficiale di, ...

Taipei non inizierà una guerra con Pechino, ma si difenderà 'fino in fondo'. Il ministro della Difesa, Chiu Kuo-cheng, lo ha detto in un'audizione parlamentare, usando il nome ufficiale di Taiwan, che 'ciò che è più chiaro è che la Repubblica di Cina non inizierà o scatenerà ...