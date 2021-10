Taiwan | incendio in palazzo di 13 piani | oltre 20 morti e 50 feriti

Advertising

Kaohsiung () - Gravela scorsa notte a: 22 morti e 52 ferit i, ma il bilancio è probabilmente destinato a salire. A bruciare è stato un edificio di 13 piani a Kaohsiung, nella parte ...... è di 52 feriti Sarebbe di almeno 22 morti e 52 feriti il bilancio provvisorio delle vittime dell'di un edificio di 13 piani a Kaohsiung, nella parte meridionale dell'isola di. Per ...Milano, 14 ott. (LaPresse) - Taiwan non inizierà una guerra con la Cina, ma si difenderà "a pieno titolo". È quanto ha affermato, secondo quanto riportano i ...Fiamme nella notte in un edificio di Kaohsiung, nella parte meridionale dell'isola. Il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi ...