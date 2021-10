(Di giovedì 14 ottobre 2021) Sarebbe di22e 52 feriti il bilancio provvisorio delle vittime dell’incendio di un edificio di 13a Kaohsiung, nella parte meridionale dell’isola di. Per spegnere le fiamme, hanno riferito le autorità secondo quanto riportano i media locali, sono stati impiegati in totale 159 vigili del fuoco, che hanno impiegato oltre quattro ore per spegnere le fiamme e sono riusciti a trarre in salvo 53 persone. ll capo dei vigili del fuoco di Kaoshiung, Lee Ching-hsiu, ha riferito che il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi, perché alcune persone potrebbero essere rimaste intrappolate tra il settimo e l’11esimo piano dell’edificio Secondo l’Apple Daily, i vigili del fuoco hanno rinvenuto corpi “senza segnali vitali” di 12 persone, mentre altri 10 cadaveri sono stati portati all’obitorio della ...

Advertising

BinaryOptionEU : RT '#Taiwan, brucia palazzo di 13 piani: almeno 22 morti. - ultimenews24 : Sarebbe di almeno 22 morti e 52 feriti il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio di un edificio di 13 pia… - Leonessa121 : RT @Adnkronos: #Taiwan, brucia palazzo di 13 piani: almeno 22 morti. - fisco24_info : Taiwan, brucia palazzo di 13 piani: almeno 22 morti: Il bilancio provvisorio dell'incendio a Kaohsiung, nella parte… - italiaserait : Taiwan, brucia palazzo di 13 piani: almeno 22 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan brucia

Adnkronos

... è di 52 feriti Sarebbe di almeno 22 morti e 52 feriti il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio di un edificio di 13 piani a Kaohsiung, nella parte meridionale dell'isola di. Per ...Almeno 9 persone sono morte e altre 44 sono rimaste ferite in un incendio divampato durante la notte in un edificio nel sud di. Lo riferiscono i media locali. Stando alle prime informazioni, l'edificio ha preso fuoco intorno alle 3 del mattino, (ora locale) nel quartiere di Kaohsiung e sul posto sono intervenuti 159 ...Almeno 9 persone sono morte e altre 44 sono rimaste ferite in un incendio divampato durante la notte in un edificio di 13 piani nel sud di Taiwan. Lo riferiscono i media locali.Sarebbe di almeno 22 morti e 52 feriti il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio di un edificio di 13 piani a Kaohsiung, nella parte meridionale dell'isola di Taiwan. Per spegnere le fiamme, ...