Tadej Pogacar sul Tour de France 2022: "Percorso adatto a me, se starò bene". Lo sloveno inseguirà il tris (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tadej Pogacar ha vinto le ultime due edizioni del Tour de France e sogna quella che sarebbe una storica tripletta consecutiva. Il fuoriclasse sloveno, che quest'anno ha conquistato anche Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il Percorso della prossima Grande Boucle. Il 23enne si è soffermato sulle tante insidie del tracciato, a partire dai possibili ventagli e dal pavé offerto al rientro in Francia dopo la Grande Partenza in Danimarca fino ad arrivare alle tante montagne in programma. L'alfiere della UAE Emirates sarà il grande favorito della vigilia, vedremo se sarà già la volta buona per tentare l'accoppiata Giro-Tour che manca addirittura dal 1998 con Marco Pantani.

