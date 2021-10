Svezia | inflazione CPIF al +2 | 8% a settembre Ai massimi dal 2008

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’accelera in. Secondo l’agenzia governativa responsabile per la statistica (Statistiska centralbyran), l’(l’indicatore osservato dalla banca centrale) su base annuale è stimata al +2,8% nel mese di, superiore al +2,4% del mese precedente e inferiore al +3% atteso dal consensus e da Riksbank. Si tratta dell’aumento più elevato dall’ottobre del. L’indice su base mensile registra un incremento dello 0,5%. “Il tasso diè aumentato a, in gran parte a causa dell’aumento dei prezzi dell’elettricità“, afferma Caroline Neander, statistica presso Statistiska centralbyran. Ilal netto dei prezzi dell’energia è cresciuto dell’1,5% ...

(Teleborsa) - L'inflazione accelera in Svezia a settembre. Secondo l'agenzia governativa responsabile per la statistica (Statistiska centralbyran), l'inflazione CPIF (l'indicatore osservato ...