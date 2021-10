Svezia-Grecia, il racconto della raccattapalle: “Forsberg mi ha chiesto di rallentare il gioco in cambio della sua maglia” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un simpatico retroscena è stato svelato al termine della gara tra Svezia e Grecia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2022. Come riportato dall’l’Expressen, Emil Forsberg sarebbe riuscito a fare un bel compromesso con Valeria, giovane raccattapalle presente a bordocampo in occasione della sfida. “Emil si è avvicinato alla bandierina in occasione di un calcio d’angolo e mi ha detto di rallentare un po’ il gioco. In cambio, alla fine della gara, mi avrebbe dato la sua maglia. Lui è stato molto gentile quindi volevo aiutarlo” ha raccontato la ragazza. Missione compita per Valeria, che si è portata a casa la maglietta del suo idolo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un simpatico retroscena è stato svelato al terminegara tra, valida per le qualificazioni al Mondiale 2022. Come riportato dall’l’Expressen, Emilsarebbe riuscito a fare un bel compromesso con Valeria, giovanepresente a bordocampo in occasionesfida. “Emil si è avvicinato alla bandierina in occasione di un calcio d’angolo e mi ha detto diun po’ il. In, alla finegara, mi avrebbe dato la sua. Lui è stato molto gentile quindi volevo aiutarlo” ha raccontato la ragazza. Missione compita per Valeria, che si è portata a casa la maglietta del suo idolo. SportFace.

