Superbike, GP Argentina 2021: Razgatlioglu vuole chiudere i conti per il titolo, ma Rea sarà d’accordo? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dentro o fuori. Ormai non ci sono mezze misure. Siamo arrivati al penultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021, il Gran Premio di Argentina e, ormai, la battaglia per il titolo sta per giungere alla propria conclusione. Sul tracciato di San Juan Villicum i grandi rivali, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea sono pronti a scrivere una nuova pagina della loro saga, questa volta forse già decisiva per i destini di entrambi. Dopo il clamoroso e irripetibile round del Portogallo, con doppia caduta del sei volte campione del mondo tra Gara-1 e Superpole Race, tutto sembrava portare verso un inevitabile trionfo del pilota turco della Yamaha che, invece, ha pensato bene di dare un calcio al secchio del latte in Gara-2, lasciando campo aperto al portacolori della Kawasaki e, sostanzialmente, rimettendolo in ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dentro o fuori. Ormai non ci sono mezze misure. Siamo arrivati al penultimo appuntamento del Mondiale, il Gran Premio die, ormai, la battaglia per ilsta per giungere alla propria conclusione. Sul tracciato di San Juan Villicum i grandi rivali, Toprake Jonathan Rea sono pronti a scrivere una nuova pagina della loro saga, questa volta forse già decisiva per i destini di entrambi. Dopo il clamoroso e irripetibile round del Portogallo, con doppia caduta del sei volte campione del mondo tra Gara-1 e Superpole Race, tutto sembrava portare verso un inevitabile trionfo del pilota turco della Yamaha che, invece, ha pensato bene di dare un calcio al secchio del latte in Gara-2, lasciando campo aperto al portacolori della Kawasaki e, sostanzialmente, rimettendolo in ...

