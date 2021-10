Sul perché i giovani leggono libri, ma non giornali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non mi sorprende affatto che, lo dicono le statistiche ufficali, negli ultimi tempi sia aumentato il numero di libri venduti e che il “Salone del libro” di Torino, che riapre questa settimana, possa ricominciare galvanizzato da questi dati. Non mi stupisce perché non ho mai creduto al luogo comune secondo il quale “i giovani non leggono più”, storditi dai social, prigionieri della dittatura dell’immagine, mortificati dalla nequizia dei tempi. Non è vero, leggono, ma i libri. Sono i giornali che non vengono letti più e infatti mentre i dati dicono che per i libri c’è il segno più, per i giornali da anni arriva inesorabile il verdetto del segno meno. E se magari noi giornalisti ci interrogassimo sul ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non mi sorprende affatto che, lo dicono le statistiche ufficali, negli ultimi tempi sia aumentato il numero divenduti e che il “Salone del libro” di Torino, che riapre questa settimana, possa ricominciare galvanizzato da questi dati. Non mi stupiscenon ho mai creduto al luogo comune secondo il quale “inonpiù”, storditi dai social, prigionieri della dittatura dell’immagine, mortificati dalla nequizia dei tempi. Non è vero,, ma i. Sono iche non vengono letti più e infatti mentre i dati dicono che per ic’è il segno più, per ida anni arriva inesorabile il verdetto del segno meno. E se magari noisti ci interrogassimo sul ...

Advertising

lorepregliasco : Scommettiamo che tanti che ora dicono 'no green pass, mettano il vaccino obbligatorio!' se venisse introdotto l'obb… - ignaziocorrao : #Grillo sul #greenpass parla di 'pacificazione' e #tampone gratuito. Senza nulla togliere alla mia stima per lui,si… - francescacheeks : Ci siamo! Domani alle 14 esce il videoclip (aka la mia storia d’amore con il pianoforte verticale color legno??). At… - HabuAntonio : Sul prossimo PdR qualsiasi nome proposto puzza di vecchio e corrotto. Perché allora non tornare alla monarchia? Eli… - albiuz82 : RT @lorepregliasco: Scommettiamo che tanti che ora dicono 'no green pass, mettano il vaccino obbligatorio!' se venisse introdotto l'obbligo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul perché Palermo con la pioggia, frana a Mondello: che dice il meteo Tante le persone che hanno passato attimi di paura, perché intrappolate in macchina o con l'acqua ... arrivato sul posto in fretta. Oggi Mondello guarda ancora il cielo. Leggi notizie correlate ? Meteo,...

Green pass obbligatorio per chi accede al Porto, possibile protesta dei Trasportatori Se sulla carte sembra scongiurato il pericolo del caos, specie per le ripercussioni sul traffico, resta l'incognita della reazione dei trasportatori perché le aziende per le quali lavorano non si ...

Riforma del catasto, perché Milano rischia la stangata: aumenti del 174% entro il 2026, record Città studi Corriere della Sera Tante le persone che hanno passato attimi di paura,intrappolate in macchina o con l'acqua ... arrivatoposto in fretta. Oggi Mondello guarda ancora il cielo. Leggi notizie correlate ? Meteo,...Se sulla carte sembra scongiurato il pericolo del caos, specie per le ripercussionitraffico, resta l'incognita della reazione dei trasportatorile aziende per le quali lavorano non si ...