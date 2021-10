Sul Green Pass la rabbia va sedata. Ma la tensione l’ha voluta Salvini. Parla l’eurodeputato M5S Giarrusso: ora basta ambiguità. “La Lega decida se stare al Governo o all’opposizione” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Matteo Salvini che fa parte della maggioranza ma di fatto si comporta da leader dell’opposizione si delegittima da solo. Ne è convinto l’euroParlamentare del Movimento 5 Stelle Dino Giarrusso. “Il leader della Lega in questo momento è un uomo molto confuso, non solo ha problemi di convivenza con la maggioranza di cui in teoria farebbe parte ma addirittura all’interno del suo stesso partito, e non è in grado di affrontarli. Si pensi al caso del suo dirigente ed ex spin doctor Luca Morisi e alla valenza politica della vicenda con tutte le contraddizioni di chi predica bene e razzola male. In ogni caso siamo andati oltre alla ormai ben nota schizofrenia di chi dice una cosa e poi ne fa un’altra e alla solita dinamica della Lega di lotta e di Governo: si comporta da leader dell’opposizione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Matteoche fa parte della maggioranza ma di fatto si comporta da leader dell’opposizione si delegittima da solo. Ne è convinto l’euromentare del Movimento 5 Stelle Dino. “Il leader dellain questo momento è un uomo molto confuso, non solo ha problemi di convivenza con la maggioranza di cui in teoria farebbe parte ma addirittura all’interno del suo stesso partito, e non è in grado di affrontarli. Si pensi al caso del suo dirigente ed ex spin doctor Luca Morisi e alla valenza politica della vicenda con tutte le contraddizioni di chi predica bene e razzola male. In ogni caso siamo andati oltre alla ormai ben nota schizofrenia di chi dice una cosa e poi ne fa un’altra e alla solita dinamica delladi lotta e di: si comporta da leader dell’opposizione ...

