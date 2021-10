Sul Fatto l’esame farsa del pupillo di Galli: 20 minuti, al telefono, con il professore accanto (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’infettivologo ed ex primario all’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, è coinvolto nell’inchiesta milanese sui concorsi truccati all’università Statale (inchiesta che vede implicati una ventina di docenti di importanti atenei italiani). Lui nega, dice di non aver truccato alcun concorso. Eppure, dalle intercettazioni, emerge altro. Uno dei concorsi finiti sotto la lente degli inquirenti è quello che ha visto diventare professore associato Agostino Riva, al posto del più quotato Massimo Puoti. L’esito dell’esame sarebbe stato favorito, appunto, dal professor Galli. Il Fatto Quotidiano racconta che l’intervento di Galli non si è limitato a redigere un falso verbale sui punteggi allo scritto, ma che è proseguito anche all’orale. Innanzitutto, dagli atti degli inquirenti risulta che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’infettivologo ed ex primario all’ospedale Sacco di Milano, Massimo, è coinvolto nell’inchiesta milanese sui concorsi truccati all’università Statale (inchiesta che vede implicati una ventina di docenti di importanti atenei italiani). Lui nega, dice di non aver truccato alcun concorso. Eppure, dalle intercettazioni, emerge altro. Uno dei concorsi finiti sotto la lente degli inquirenti è quello che ha visto diventareassociato Agostino Riva, al posto del più quotato Massimo Puoti. L’esito delsarebbe stato favorito, appunto, dal professor. IlQuotidiano racconta che l’intervento dinon si è limitato a redigere un falso verbale sui punteggi allo scritto, ma che è proseguito anche all’orale. Innanzitutto, dagli atti degli inquirenti risulta che ...

