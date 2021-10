Sul fascismo Berlusconi difende Meloni e Salvini: 'Immorale far loro l'esame del sangue' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Berlusconi dà un calcio al cerchio e uno alla botte per tenere insieme i pezzi della sua colalizione. "Dal 1994 quando io ho fondato il centrodestra la nostra è stata una coalizione che si basa sui ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021)dà un calcio al cerchio e uno alla botte per tenere insieme i pezzi della sua colalizione. "Dal 1994 quando io ho fondato il centrodestra la nostra è stata una coalizione che si basa sui ...

CarloCalenda : Caro professore non sono favorevole, come lei scrive, a leggi che limitino la possibilità di avere un’opinione posi… - HuffPostItalia : Neanche sul fascismo Forza Italia molla Salvini e Meloni - annatrieste : Scrive Gramellini sul Corriere che la destra italiana deve decidere se tagliare il suo legame col fascismo. Be', ca… - EugenioCardi : RT @PieraBelfanti: Letta: 'Meloni attacca Lamorgese per non prendersi le responsabilità sul fascismo' - PieraBelfanti : Letta: 'Meloni attacca Lamorgese per non prendersi le responsabilità sul fascismo' -