Studio italiano sul Covid rivela: "I bambini si infettano meno a scuola che a casa" (Di giovedì 14 ottobre 2021) I bambini si contagiano di Covid - 19 meno a scuola che a casa. E' questo il risultato di uno Studio dell'Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini di Roma che contribuisce alla ricerca e alle ...

trash_italiano : Letteralmente in tutte le edizioni di Amici: *gli allievi infrangono le regole e vengono puniti, con rischio elimin… - ultimenews24 : I bambini si contagiano di covid-19 meno a scuola che a casa. Questo, in sintesi, il risultato di uno studio dell'A… - Adnkronos : #Covid e bambini: si infettano meno a scuola che a casa. Lo rivela uno studio italiano. - salutegreen24 : I bambini si contagiano di covid-19 meno a scuola che a casa. Questo, in sintesi, il risultato di uno studio dell'A… - lifestyleblogit : Covid, 'bambini si infettano meno a scuola che a casa': studio italiano - -