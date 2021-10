Striscia la Notizia su Ambra Angiolini: ecco la risposta alle critiche feroci (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Striscia la Notizia su Ambra Angiolini, ecco come il programma ha reagito agli attacchi ricevuti dopo la consegna del tapiro per la rottura. Striscia la Notizia, su Ambra Angiolini e il caso del tapiro dopo la rottura con allegri: ecco la risposta del programma e dei conduttori dopo la pioggia di critiche. Non è piaciuto Leggi su youmovies (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.lasucome il programma ha reagito agli attacchi ricevuti dopo la consegna del tapiro per la rottura.la, sue il caso del tapiro dopo la rottura congri:ladel programma e dei conduttori dopo la pioggia di. Non è piaciuto

Advertising

StefanoGuerrera : l’imbarazzo che provo nei confronti di Striscia la Notizia non è quantificabile e non so come abbia fatto Ambra a restar così calma - Alberto_Cirio : ?????? #PNRR: FINANZIATO IL 100% DEI PROGETTI EUROPEI PRESENTATI DAL PIEMONTE SUL SETTORE IDRICO. GRAZIE A STRISCIA LA… - repubblica : Ambra Angiolini-Allegri, la battaglia delle donne contro Striscia la notizia: 'Perche' il tapiro a lei e non a lui?' - Bufalenet : Al momento, la questione #AmbraAngiolini continua, e la sezione commenti della pagina social di Vanessa #Incontrada… - GianniGrazi : RT @_iaci: Il problema non è il tapiro d'oro. Il problema è Striscia la Notizia in generale. -