Striscia la Notizia sotto l’occhio del ciclone dopo il tapiro d’oro ad Ambra Angiolini: da Selvaggia Lucarelli a Laura Chiatti piovono gli attestati di solidarietà all’attrice (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri sera su Canale 5 abbiamo assistito alla consegna, da parte di Valerio Staffelli, del tapiro d’oro all’attrice Ambra Angiolini, da poco tornata single dopo la fine della relazione, durata quattro anni, con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Il servizio del tg satirico aveva già provocato la reazione sdegnata di Jolanda Renga, figlia di Ambra e del cantante Francesco Renga, che, tra le altre cose, oltre a rivelare, tra le righe, che la madre è stata tradita dall’allenatore, aveva sottolineato l’implicito maschilismo nell’andare dalla madre a Milano e non da Allegri a Torino: Perché venire da lei a Milano? E perché non andare a Torino? Forse perché ... Leggi su isaechia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella puntata dilaandata in onda ieri sera su Canale 5 abbiamo assistito alla consegna, da parte di Valerio Staffelli, del, da poco tornata singlela fine della relazione, durata quattro anni, con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Il servizio del tg satirico aveva già provocato la reazione sdegnata di Jolanda Renga, figlia die del cantante Francesco Renga, che, tra le altre cose, oltre a rivelare, tra le righe, che la madre è stata tradita dall’allenatore, avevalineato l’implicito maschilismo nell’andare dalla madre a Milano e non da Allegri a Torino: Perché venire da lei a Milano? E perché non andare a Torino? Forse perché ...

Advertising

fanpage : Violenta aggressione a Vittorio #Brumotti. - giovanni_borsa : RT @brucebe46329087: @DarioBallini @Striscia Striscia la notizia e' una metastasi del paese da 30 anni - 1926_cri : L'ultima volta che vidi Striscia la notizia c'era Giorgia Palmas. Era il 2004 se non erro. Programma irritante, in… - IBeefsquatch : RT @l_patrizia: Che il nostro non sia un Paese civile si evince anche dal fatto che esistano programmi come Striscia la notizia. https://t.… - nnica_w : RT @l_patrizia: Che il nostro non sia un Paese civile si evince anche dal fatto che esistano programmi come Striscia la notizia. https://t.… -