Stress da traffico, le nuove playlist per una guida «zen» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per limitare lo Stress da traffico respirare profondamente e ascoltare buona musica possono essere un valido aiuto. Provare per credere, perché ora c’è un nuovo strumento, che può essere efficace anche mentre guidiamo nelle ore di punta: è il frutto di nuova collaborazione tra la app di navigazione Waze e Headspace, piattaforma globale di meditazione e mindfulness. Per aiutare gli automobilisti a riscoprire la gioia della guida, e ridurre lo Stress da traffico, hanno pensato a esperienze personalizzate con suggerimenti dell'insegnante di mindfulness e direttore della meditazione di Headspace, Eve Lewis Prieto. Alla guida potremo ascoltare playlist con brani e parlato scelti da Headspace per cinque stati d’animo diversi – Consapevole, Luminoso, Speranzoso, Gioioso e ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per limitare lodarespirare profondamente e ascoltare buona musica possono essere un valido aiuto. Provare per credere, perché ora c’è un nuovo strumento, che può essere efficace anche mentre guidiamo nelle ore di punta: è il frutto di nuova collaborazione tra la app di navigazione Waze e Headspace, piattaforma globale di meditazione e mindfulness. Per aiutare gli automobilisti a riscoprire la gioia della, e ridurre loda, hanno pensato a esperienze personalizzate con suggerimenti dell'insegnante di mindfulness e direttore della meditazione di Headspace, Eve Lewis Prieto. Allapotremo ascoltarecon brani e parlato scelti da Headspace per cinque stati d’animo diversi – Consapevole, Luminoso, Speranzoso, Gioioso e ...

Advertising

alelovesjoon : siamo arrivate sane e salve, ora sto facendo colazione al bar per riprendermi dallo stress di stare in macchina nel… - EvaMouz : RT @colvieux: @RobertoBurioni Questa è oramai l lezione di questa pandemia. Il profitto vale di più della salute umana. E da medico sai ben… - GiovyDean : @flayawa Dipende dalle modalità di utilizzo e da quanto è esteso. La mediazione è sempre la scelta migliore per me:… - Ernesto23710724 : RT @SilviaK62618256: @GianCrown Sbaglio o è previsto optare per la percentuale più opportuna? Prima o poi arriverà qualcuno a sostenere ch… - SilviaK62618256 : @GianCrown Sbaglio o è previsto optare per la percentuale più opportuna? Prima o poi arriverà qualcuno a sostenere… -