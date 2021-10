Stress, burnout, ansia sul lavoro. "Spesso non si lascia l'azienda, ma il capo" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Entro il 2030 i problemi di salute mentale saranno la principale causa di mortalità nel mondo. Secondo l’Atlante della Salute Mentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono i governi i primi a essere citati come responsabili, e soprattutto finanziatori, per i servizi di salute mentale. Negli ultimi anni però anche le aziende si sono rese conto del loro ruolo, dato che la maggior parte delle persone trascorre un terzo della propria vita adulta al lavoro. I luoghi di lavoro che promuovono la salute mentale e sostengono le persone con disturbi mentali hanno maggiori probabilità di ridurre l’assenteismo e aumentare la produttività. Come ha stimato l’Oms, per ogni dollaro investito nel trattamento dei disturbi mentali si vede un ritorno di quattro dollari in salute e produttività migliori. Molti fattori di rischio per la salute mentale inoltre ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Entro il 2030 i problemi di salute mentale saranno la principale causa di mortalità nel mondo. Secondo l’Atlante della Salute Mentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono i governi i primi a essere citati come responsabili, e soprattutto finanziatori, per i servizi di salute mentale. Negli ultimi anni però anche le aziende si sono rese conto del loro ruolo, dato che la maggior parte delle persone trascorre un terzo della propria vita adulta al. I luoghi diche promuovono la salute mentale e sostengono le persone con disturbi mentali hanno maggiori probabilità di ridurre l’assenteismo e aumentare la produttività. Come ha stimato l’Oms, per ogni dollaro investito nel trattamento dei disturbi mentali si vede un ritorno di quattro dollari in salute e produttività migliori. Molti fattori di rischio per la salute mentale inoltre ...

Advertising

AlleyOop24 : La salute mentale è un diritto per tutti #salutementale #burnout #stress - Pirata1899 : @_userv Vero, primo lockdown da disoccupato, patito poco. Il secondo da occupato, ho rischiato un burnout da stress… - solxtice : @amuIethum ti ringrazio tantissimo tesy ??alla fine tutto riconducibile allo stress per l'uni e il burnout che non p… - infoitsalute : Come riconoscere il burnout, lo stress causato dal lavoro: quali sono i campanelli d’allarme e sintomi - PsicologicaBlog : #SaluteMentale, il malessere psicologico sul #lavoro fa soffrire il %50 degli italiani: -