Storie italiane, il coraggio di Carolina Marconi contro il tumore al seno (Di giovedì 14 ottobre 2021) A “Storie italiane” su Rai 1 Eleonora Daniele ha intervistato Carolina Marconi. L’ex gieffina ha parlato della sua lotta contro il tumore al seno. Il 10 novembre si concluderà il primo ciclo di chemioterapia. La scoperta del cancro è avvenuta mentre Carolina stava facendo esami medici per provare a diventare mamma, un sogno che intende portare avanti. A “Storie italiane” su Rai 1 di recente Eleonora Daniele ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 14 ottobre 2021) A “” su Rai 1 Eleonora Daniele ha intervistato. L’ex gieffina ha parlato della sua lottailal. Il 10 novembre si concluderà il primo ciclo di chemioterapia. La scoperta del cancro è avvenuta mentrestava facendo esami medici per provare a diventare mamma, un sogno che intende portare avanti. A “” su Rai 1 di recente Eleonora Daniele ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

