Sterling spaventa il Manchester City | «Sto valutando di andare via»

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Raheem, attaccante del, ha commentato le voci che lo vorrebbero lontano dal club inglese Raheem, attaccante del, ha commentato le voci che lo vorrebbero lontano dal club inglese. Le sue dichiarazioni. ADDIO AL– «Se ci fosse l’opportunità dida qualche altra parte, sarei aperto a questa possibilità ora. Come giocatore inglese, tutto quello che conosco è la Premier League e ho sempre pensato che un giorno mi piacerebbe giocare all’estero e vedere come riuscirei ad affrontare una nuova sfida». L'articolo proviene da Calcio News 24.

E' il giocatore che nell'era Guardiola ha giocato più partite, ma nel finale della scorsa stagione e all'inizio di questa le cose sono ...