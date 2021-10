Star in the Star: vince Loredana Bertè (Syria). Tutti gli svelamenti – Foto e Video (Di venerdì 15 ottobre 2021) Star in the Star - Syria Una vittoria annunciata, quella di Loredana Bertè a Star in the Star: la leggenda dai capelli blu, sempre sulla cresta dell’onda e amatissima anche dai giovani, è stata fin dalla prima puntata la più convincente del programma, trionfando nella finale e diventando simbolo dello show. Dietro la maschera, come avevano capito i giudici e segnalato anche da noi, si nascondeva Syria, grande fan della Bertè; a lei il merito di averla portata e ricreata sul palco, merito di un’ottima imitazione vocale che ha sopperito alla scarsissima somiglianza fisica. Medaglia d’argento per Mina, che in finale si è imposta con le proprie ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 ottobre 2021)in theUna vittoria annunciata, quella diin the: la leggenda dai capelli blu, sempre sulla cresta dell’onda e amatissima anche dai giovani, è stata fin dalla prima puntata la più connte del programma, trionfando nella finale e diventando simbolo dello show. Dietro la maschera, come avevano capito i giudici e segnalato anche da noi, si nascondeva, grande fan della; a lei il merito di averla portata e ricreata sul palco, merito di un’ottima imitazione vocale che ha sopperito alla scarsissima somiglianza fisica. Medaglia d’argento per Mina, che in finale si è imposta con le proprie ...

