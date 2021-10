Star in the Star, stasera la finale: quando inizia? Orario, finalisti, duetti, ospiti, anticipazioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) stasera, giovedì 14 ottobre, andrà in onda la puntata finale di Star in the Star, il game show musicale condotto da Ilary Blasi: scopriamo quando inizia, chi sono i finalisti, l’Orario, gli ospiti dell’ultima puntata e le anticipazioni. Leggi anche: Star in the Star, eliminati semifinale ieri: chi erano Claudio Baglioni e Pino Daniele? FOTO Star... Leggi su donnapop (Di giovedì 14 ottobre 2021), giovedì 14 ottobre, andrà in onda la puntatadiin the, il game show musicale condotto da Ilary Blasi: scopriamo, chi sono i, l’, glidell’ultima puntata e le. Leggi anche:in the, eliminati semiieri: chi erano Claudio Baglioni e Pino Daniele? FOTO...

Advertising

karevftderek : RT @legendasdaciola: Go nominee Giacomo Gianniotti ?? #GreysAnatomy - GamingToday4 : Marvel’s Guardians of The Galaxy: ecco Zero to Hero, il secondo singolo degli Star-Lord! - SarahBurgin8 : RT @_ForVV_: ???? ?????? ?? Jummah Mubarak The best thing to do on a Friday is to visit - abrooklyngoril1 : Joe Pesci to star in 'Charlie Chan and the Shanghai Mafia' - SinceroDumby : Marquei como visto Star Wars: The Clone Wars (2008) - 6x13 - Sacrifice -