Star In The Star La Finale, i concorrenti duetteranno con big della musica italiana: le anticipazioni

Nella Finale di Star in The Star, le quattro leggende rimaste in sfida si esibiranno sul palco con big della musica italiana: ecco le anticipazioni dell'ultima puntata. C'è grande attesa per la Finale di Star in The Star! Il nuovo talent show di Canale 5, in onda il giovedì sera, vede alla conduzione la bella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

